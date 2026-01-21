Um morador da Rua 26 SE, no Jardim Santa Eliza, em Rio Claro, procurou a polícia após um conflito com um vizinho. Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu enquanto ele estava na varanda de sua residência, quando foi surpreendido por ameaças.

De acordo com o relato, o vizinho se aproximou reclamando do som e portava uma barra de ferro, demonstrando intenção de atacá-lo. A situação não se agravou porque a esposa do morador interveio e conseguiu conter a ação. Pouco tempo depois, o clima voltou a se intensificar: o homem teria retornado ao local acompanhado de outras três pessoas e, armado com uma pistola, ameaçou a vítima de morte, afirmando que incendiaria sua residência.

Após o ocorrido, o morador buscou auxílio policial e registrou a ocorrência. O caso segue sob análise.