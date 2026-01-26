O Corpo de Bombeiros foi mobilizado na tarde desse domingo (25) para atender a uma ocorrência de desaparecimento no Rio Piracicaba. Um homem, identificado como Paulo Augusto Duarte, de 51 anos, morador de Rio Claro, entrou no rio e não retornou à superfície.

O acionamento da corporação ocorreu por meio do telefone de emergência 193. No local, equipes colheram relatos de três testemunhas. Uma delas apresentou um registro em vídeo que mostra o momento em que o homem deixa a margem e tenta atravessar o rio a nado. Durante o percurso, já distante da borda, ele demonstra sinais de exaustão, perde a força e submerge.

Diante da situação, os bombeiros deram início imediato às ações de busca, com a preparação de equipamentos específicos e o emprego de uma embarcação de apoio. As varreduras foram realizadas tanto na superfície quanto em áreas de maior profundidade. Segundo a corporação, a força da correnteza impôs dificuldades significativas ao trabalho das equipes e elevou o risco para os mergulhadores, sobretudo no fim da tarde. Com o avanço da noite, as operações precisaram ser suspensas por questões de segurança. O desaparecimento ocorreu em um período próximo ao encerramento do tradicional passeio de boias realizado na região, mas autoridades esclareceram que o caso não tem relação com o evento. A vítima não participava da atividade organizada e não utilizava qualquer equipamento de flutuação.

As buscas estão concentradas no trecho onde o homem foi visto pela última vez e contam com o apoio de botes e mergulhadores especializados. Familiares do morador de Rio Claro acompanham o trabalho no local e recebem suporte das autoridades. O Corpo de Bombeiros informou que as operações foram retomadas na manhã desta segunda-feira (26).