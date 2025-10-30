Cristiano Mariano, de 38 anos, teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há três anos e apresenta sequelas no lado esquerdo do corpo

Cristiano Mariano, de 38 anos, relata dificuldades de locomoção há três anos. Interessados em ajudar podem entrar em contato pelo telefone (19) 99826-4180

Aos 38 anos, Cristiano Mariado necessita de cuidados especiais para se locomover e realizar atividades simples. Vítima de um Acidente Vascular Cerebral há cerca de três anos, o morador do bairro Mãe Preta relata as dificuldades que encontra e também pede ajuda para conseguir comprar uma cadeira de rodas motorizada, que facilite suas atividades e demandas do dia a dia.

“No mês de outubro completou três anos do AVC que sofri e fiquei com sequelas do lado esquerdo do corpo. Minha mão no mexe e minha perna esquerda também, enfrento muitas dificuldades para conseguir me virar como posso. Utilizo uma cadeira de rodas, mas ela não é motorizada, o que é bem difícil também, então estou tentando arrecadar uma quantia para poder comprar um equipamento que seja mais adequado para as minhas necessidades”, explicou.

Cristiano comentou ainda que recebe atendimento na unidade de saúde do bairro Mãe Preta e que a locomoção também é bem difícil.

“Eu nunca fiz nenhuma vaquinha, nenhuma arrecadação pela internet, mas resolvi pedir ajuda para que minha vida se torne um pouco menos difícil, gostaria de ter um pouco mais de liberdade e tendo a cadeira motorizada, isso mudaria e muito a minha qualidade de vida”, apontou ainda.

O paciente relatou também que não chegou nem a fazer um orçamento do equipamento, pois não consegue sair de casa com facilidade e as demandas necessárias realiza por lá mesmo.

“Para mim é muito difícil, pois pago um aluguel alto da casa onde moro, não consegui fazer orçamento, pois não tenho condições. Gostaria de pedir ajuda para as pessoas que sentirem-se tocadas com a minha causa. Deixo abaixo meu contato telefônico e toda ajuda será bem vinda”, falou. O contato de Cristiano Mariano é (19) 99826-4180.