Um morador da Vila São Miguel caiu em um golpe durante a negociação de um automóvel pelas redes sociais. Ele negociava a compra de um HB20, ano 2015, oferecendo seu próprio veículo mais 15 mil reais em troca. O suspeito atuava como intermediário da venda e marcou encontro em cartório entre a vítima e a real proprietária do carro. Após a transferência bancária para a conta indicada pelo golpista, todas as mensagens foram apagadas e tanto ele quanto a dona do veículo foram bloqueados. A Polícia Civil investiga o caso e alerta para os riscos de negociações feitas por intermediários desconhecidos em redes sociais.

Outros golpes registrados

Uma moradora da Estrada dos Costa descobriu que seu Jeep Commander dourado havia sido registrado como vendido sem sua autorização, enquanto pretendia vendê-lo a uma amiga. O registro foi feito por uma empresa de revenda de automóveis, e o banco responsável confirmou a operação, mas a proprietária nega qualquer envolvimento. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar possíveis fraudes na negociação.

Outro morador do Parque Industrial relatou saques não autorizados em sua conta bancária, totalizando mil reais, realizados em caixas eletrônicos nos dias 1º, 5, 12, 18 e 19 de agosto. Ele afirmou que não autorizou as transações e que o cartão nunca esteve em posse de outra pessoa. A irregularidade só foi percebida após conferência dos extratos com a ajuda da filha. Após questionar a agência, registrou boletim de ocorrência, apresentando histórico impresso com os detalhes das operações. A Polícia Civil investiga o caso e solicitará informações ao banco para identificar os responsáveis pelos saques.