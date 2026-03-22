Seu Felicio chega aos 100 anos com muita disposição e gratidão

No coração do Bairro do Estádio, uma história de vida atravessa gerações e se prepara para alcançar um marco raro e inspirador. O idoso Felicio Fortunato Zamariola está prestes a completar 100 anos, carregando consigo um século de memórias, desafios superados e contribuições para a comunidade onde sempre viveu. Sua trajetória, marcada por simplicidade, trabalho e afeto, reflete não apenas o passar do tempo, mas também a construção de uma vida.

Nascido na vizinha cidade de Analândia onde teve vida política como vereador, Felicio se mudou para Rio Claro na década de 70. É viúvo e pai de sete filhos de sangue: Wagner, Walter, Wilson, Cintia, Flavia, Ariane e Érica e um de coração que se chama Paulo e veio especialmente da Inglaterra para celebrar a data junto ao pai que tem tanta consideração.

“Sou grato pela vida, pela minha família, filhos, netos, bisnetos e tudo que construí ao longo desses anos. Gosto de acordar cedo, por volta das 5 da manhã, tomo meu café, almoço bem, tiro meu cochilo. Posso dizer que tenha uma saúde de ferro pois não tomo remédios e posso comer de tudo”, afirma o aniversariante.

De acordo com a filha Ariane, o pai tem uma memória incrível e gosta de se manter atualizado: “Uma das dádivas é a lucidez que meu pai tem. Sabe o nome e a ordem de todos os presidentes que o Brasil teve. Relembra sempre de passagens como a Segunda Guerra Mundial, ditadura e outros momentos notórios. Sempre gostou também de se manter informado com o Jornal Cidade. Para nós é um privilégio ver ele celebrar esses 100 anos de bem com a vida e feliz”, afirma.

A data oficial dos 100 anos é nesta segunda-feira, dia 23, mas hoje seu Felicio vai ganhar um bolo e o carinho da família e de amigos. Uma celebração não apenas da longevidade mas também do legado de valores e histórias que ele compartilha com todos ao seu redor.