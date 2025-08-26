Celebração integra programação do Jubileu da Esperança, que acontece ao longo de todo o ano; em Rio Claro, Santuário é a Igreja Jubilar

Na noite da última sexta-feira (22), no Santuário Diocesano Nossa Senhora da Boa Morte, em Rio Claro, foi celebrada a Santa Missa do Jubileu Ordinário, com o tema: “Peregrinos da Esperança” – que convida os fiéis a serem portadores de esperança em um mundo marcado por tribulações, renovando a fé, a oração e buscando a reconciliação.

A missa foi presidida por Dom Devair Araújo da Fonseca, Bispo Diocesano de Piracicaba, com a presença de 21 padres, oito diáconos permanentes e mais de 1.600 fieis. Para o padre Renato Andreatto, pároco da Paróquia de São João Batista, responsável pelo Santuário, “foi Uma noite de fé, espiritualidade, reconciliação, esperança e fraternidade”.

Lançada em dezembro de 2024, o Jubileu de Esperança é celebrado durante todo o ano de 2025. Por ocasião deste jubileu ordinário da Igreja Católica, serão concedidas, até o dia 28 de dezembro de 2025, indulgências plenárias aos fiéis que visitarem as igrejas jubilares. Em Rio Claro, a igreja jubilar é o Santuário de Nossa Senhora da Boa Morte, que fica na Rua 10 entre Avs. 7 e 9.