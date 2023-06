Mercado Municipal começa a ganhar cobertura no espaço multiuso

Um dos cartões-postais da cidade de Rio Claro, o prédio centenário do Mercado Municipal está passando por uma grande reforma de revitalização. Quem frequenta o local já verificou as mudanças que o prédio vem ganhando. Uma delas será a nova fonte e, nesta semana, o espaço multiuso que está sendo construído no novo projeto começa a receber as estruturas da cobertura que vai interligar a varanda interna do mercado de um lado ao outro.

O projeto está sendo realizado pela prefeitura em parceria com a iniciativa privada. Em novembro do ano passado, o prefeito Gustavo assinou o termo de permissão de uso para que a empresa Ápia Veículos participasse do projeto.

“Aquele é um local histórico de nossa cidade ao qual também estamos dando uma atenção especial, como forma de preservar o patrimonial arquitetônico e urbano de Rio Claro”, afirma o prefeito, lembrando que o Jardim Público já recebeu algumas melhorias.

O empresário Marcelo Cyrino, da Ápia, disse que a empresa se sente feliz em pode colaborar com o empreendimento que vai valorizar um patrimônio histórico de Rio Claro.

O Mercado Municipal está recebendo revitalização na sua parte interna, com uma nova fonte e outras modificações. “Em etapas posteriores também vamos melhorar o visual externo do prédio e fazer outras melhorias na parte interna”, informa o prefeito. Para isto, a prefeitura deverá buscar novas parcerias com a iniciativa privada, com base na lei municipal Adote uma Área. “Acreditamos na sensibilidade do setor empresarial em colaborar com este projeto, para que seja realizado com custo zero para a prefeitura e grande benefício à população”, afirma a vereadora Carol Gomes, autora do projeto que deu origem à lei.

O Mercado Municipal está localizado na Avenida Visconde do Rio Claro, entre as ruas 8 e 9, foi construído nos últimos anos do século 19 e atualmente é local com opções de gastronomia e com estabelecimentos comerciais.