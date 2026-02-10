Após tomar conhecimento do homicídio que vitimou Márcio Leandro Marçal, de 58 anos de idade, em uma área rural de Santa Gertrudes, a Polícia Civil deu início às investigações e chegou até o autor: um adolescente de 17 anos. Com base nos elementos recolhidos, a autoridade policial representou junto ao Poder Judiciário pela apreensão do menor, medida esta que foi devidamente deferida.
Nesta terça-feira (17), após o cumprimento da ordem judicial e das formalidades legais de praxe, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa de Piracicaba, onde permanecerá à disposição da Justiça.
O caso
Márcio Leandro Marçal foi morto a facadas no último domingo (8) em uma área rural na SP-316, próximo a um haras. Diante do assassinato a Polícia Civil passou a investigar e encontrou um boletim de ocorrência registrado por um menor de 17 anos relatando que tinha sido perseguido por um homem e que, após uma luta corporal, teria esfaqueado tal indivíduo, procurando posteriormente a polícia para registrar o ocorrido.
Diante da coincidência a Polícia Civil foi até a casa desse adolescente que acabou confessando que conheceu a vítima em um banheiro de um centro de compras e que combinaram de ir até um local mais isolado para manter relação sexual. Em depoimento esse menor disse que ao chegar no local desistiu do ato mas que a vítima tentou agarrá-lo. Ainda contou que foi até seu veículo, onde pegou uma faca de cozinha, com a qual desferiu diversos golpes contra a vítima e na sequência fugiu.