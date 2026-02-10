Márcio Leandro Marçal (foto detalhe), de 58 anos de idade, foi assassinado por adolescente de 17 anos

Após tomar conhecimento do homicídio que vitimou Márcio Leandro Marçal, de 58 anos de idade, em uma área rural de Santa Gertrudes, a Polícia Civil deu início às investigações e chegou até o autor: um adolescente de 17 anos. Com base nos elementos recolhidos, a autoridade policial representou junto ao Poder Judiciário pela apreensão do menor, medida esta que foi devidamente deferida.

Nesta terça-feira (17), após o cumprimento da ordem judicial e das formalidades legais de praxe, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa de Piracicaba, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O caso

Márcio Leandro Marçal foi morto a facadas no último domingo (8) em uma área rural na SP-316, próximo a um haras. Diante do assassinato a Polícia Civil passou a investigar e encontrou um boletim de ocorrência registrado por um menor de 17 anos relatando que tinha sido perseguido por um homem e que, após uma luta corporal, teria esfaqueado tal indivíduo, procurando posteriormente a polícia para registrar o ocorrido.

Diante da coincidência a Polícia Civil foi até a casa desse adolescente que acabou confessando que conheceu a vítima em um banheiro de um centro de compras e que combinaram de ir até um local mais isolado para manter relação sexual. Em depoimento esse menor disse que ao chegar no local desistiu do ato mas que a vítima tentou agarrá-lo. Ainda contou que foi até seu veículo, onde pegou uma faca de cozinha, com a qual desferiu diversos golpes contra a vítima e na sequência fugiu.