Menor é flagrado vendendo drogas na Vila Olinda

Uma equipe da Radiopatrulha com motocicletas (RPM) que estava pela Rua 11 no vila Olinda desconfiou da atitude de um indivíduo que ao ver a aproximação dos policiais dispensou quatro eppendorfs contendo cocaína. Ele foi abordado e durante revista pessoal foi encontrado no bolso do investigado a quantia de R$ 20,00.

Diante do flagrante ele confessou que era menor de idade, que realizava a venda de drogas na região e indicou um local onde foram localizados mais nove pinos com cocaína.

Foram retirados de circulação 13 pinos contendo cocaína. Tráfico era realizado na Vila Olinda por adolescente.

Conduzido até o plantão policial, foi ouvido pelo delegado e recolhido a carceragem permanecendo a disposição da Justiça.