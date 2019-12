Mega da Virada: lotéricas recebem apostas exclusivas

O sonho de mudar de vida pode se tornar realidade para quem acertar os seis números da Mega-Sena da Virada. O prêmio estimado para este ano já chegou aos R$ 300 milhões. De acordo com a Caixa Econômica Federal, se apenas um ganhador acertar e aplicar o prêmio estimado na Poupança, terá uma renda mensal de R$ 861,3 mil.

No entanto, para você ter chance, é preciso apostar. As casas lotéricas de Rio Claro já estão recebendo exclusivamente os jogos para a edição especial. Como o prêmio não acumula, o valor será rateado entre os jogos subsequentes, como a quina e quadra. No ano passado, o prêmio de R$ 302 milhões foi dividido entre 52 apostadores que acertaram a quina.

Na lotérica da Avenida 3, no Centro do município, os sonhadores já estão fazendo suas apostas. De acordo com a gerente Élida Costa, a preferência é pelo jogo simples, mas muitos têm feito bolões. “Nosso bolão tem pelo menos uma dezena a mais, de 7 a 12 números”, o que aumenta a chance de ganhar. A aposta simples é R$ 4,50, enquanto um bolão de seis jogos com sete números cada sai por R$ 25,50. O apostador que desejar 10 números em um jogo pagará R$ 127,00, enquanto 11 números custa R$ 187,00 e 12 números R$ 374,00.

Quem fizer as apostas deve se atentar. “A pessoa deve guardar o comprovante do jogo pago e escrever atrás dele seu nome completo e RG. Caso perca o papel, quem o encontrar não poderá retirar o prêmio, pois estará vinculado às informações”, orienta a gerente. No dia 31 de dezembro as lotéricas irão atender das 8h às 15h e as apostas poderão ser feitas até as 18 horas, sendo que o jogo ocorre às 20 horas.

Os interessados também podem apostar pelo site oficial www.loteriasonline.caixa.gov.br. O valor mínimo da compra no site (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa (IBC) podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.

A munícipe Luciana Peppe comentou ao JC o que faria com o prêmio, caso ganha-se a Mega da Virada. “Primeiro, ajudaria a minha família, compraria o que desejo, aplicaria uma parte do dinheiro e ajudaria uma instituição que cuida de animais”, declarou. E você, o que faria? Boa sorte!