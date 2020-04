Em entrevista ao JC, o diretor-presidente da Unimed Rio Claro, Dr. José Martiniano Grillo Neto, e o diretor de Recursos Próprios, Dr. Gustavo Roberto Fink, destacaram ações do hospital no enfrentamento da Covid-19, além de projeções sobre a pandemia.

De acordo com Dr. Fink, a instituição está preparada para o tratamento da doença junto às suas equipes, seja por meio de estrutura disponível, capacitações e cumprimento de protocolos. “A Unimed Rio Claro está bem estruturada, com equipamentos suficientes, mas não sabemos exatamente qual será essa demanda futura”, explica o diretor.

Para Dr. Grillo, é preciso se atentar à questão de que estamos no começo de uma crise, e não no ‘começo’ do final. “Essa doença está se iniciando agora e estamos vendo os primeiros casos no município. Dentro de 15 dias, esse cenário irá mudar. A Unimed está preparada para dar aconchego e qualidade aos seus clientes. Já a atitude do prefeito Juninho foi belíssima em agir prontamente contra a pandemia, adquirindo testes e equipamentos e decretar o isolamento social. Os hospitais de Rio Claro, em geral, estão dando exemplo neste momento”, destaca.

Independentemente dos recursos disponíveis, o mais importante é o isolamento e o reforço da higienização pessoal. “Isolamento é importantíssimo para que a doença venha de forma branda e se possa salvar o maior número de pessoas”, orienta Dr. Grillo. “Para vencer essa guerra precisamos estar unidos”, completa Dr. Fink.

A orientação é reforçar os cuidados para o cenário que se mostra à frente. “Na minha opinião, abril e maio serão meses terríveis. Estamos entrando num período com aumento de casos e depois a estabilização do quadro, para quando passarmos agosto e entrarmos em setembro, falarmos: talvez, possamos relaxar um pouco”, conclui Dr. Grillo.