O mês de julho é dedicado às campanhas de prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o médico Marcos Aurélio Kulcsar, chefe da equipe de cirurgia de cabeça e pescoço do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo-Icesp, faz alerta sobre os riscos do uso do narguilé.