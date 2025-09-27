A Polícia Civil realizou nessa sexta-feira (26) uma operação em Piracicaba e Capivari para combater a venda ilegal de medicamentos emagrecedores e anabolizantes. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia de Polícia de Capivari, que cumpriram mandados de busca e apreensão em quatro endereços diferentes.

Em uma residência no bairro Alto do Castellani, foram encontrados seringas, agulhas, semaglutida e um celular. Em uma clínica de estética localizada na Rua Padre Fabiano, os policiais apreenderam canetas do medicamento Mounjaro.

Em Piracicaba, no bairro Parque Taquaral, a operação resultou na apreensão de anabolizantes como Estanozolol, Deposteron e Durateston, além de novas canetas do mesmo medicamento e outro telefone celular.

Todo o material apreendido será periciado, e as investigações seguem em andamento para identificar a extensão da comercialização ilegal.