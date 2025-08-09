Com quase 17 milhões de seguidores apenas no Instagram, MC Hariel é um dos grandes fenômenos do funk nacional e marca presença neste sábado (9), juntamente com MC Paulin da Capital, em show que acontece no Grupo Ginástico Rio-clarense. A abertura dos portões está marcada para acontecer a partir das 21h.

Os ingressos estão sendo vendidos através do site Q2 Ingressos e estão disponíveis nas categorias: pista premium, área vip, camarote open bar mezanino e privates. Os valores variam de R$100,00 + taxas até R$200,00 + taxas.

A classificação do evento é de 14 anos. Abaixo da idade a entrada é permitida apenas acompanhado dos pais ou responsável legal.

No local, é proibida a entrada de vasilhames, copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem, substâncias tóxicas, capacetes de motos e similares, alimentos ou bebidas.

SUCESSOS

Nas plataformas de streamings musicais, Hariel angaria milhões de plays em seus sucessos, como “Eh Noiz Ki Tá”, “Maça Verde”, “Dinheiro e Poder”, “Ilusão (Cracolândia” e “Peita do Coringão”, entre muitos outros.