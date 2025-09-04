O app está disponível para Android e IOS. Foto: Divulgação/Unicidades Cidades Inteligentes

Secretária de Educação anuncia mudança; cadastro deve ser feito em setembro para garantir a vaga na rede municipal de forma rápida e digital

As matriculas para as escolas municipais de Rio Claro passam a ser feitas através do aplicativo para celular Cadu. Em entrevista à rádio Jovem Pan News nesta quarta-feira (03), a secretária municipal da Educação, Valéria Vélis, orientou pais e responsáveis sobre a mudança.

Segundo a secretária, ao longo do mês de setembro, os pais ou responsáveis pelos alunos que ainda não estão cadastrados no Cadu devem baixar o aplicativo e providenciar o preenchimento com informações pessoais e dos seus dependentes. Numa próxima etapa, a secretaria vai realizar a abertura do prazo de matrículas, e será possível fazer todo o processo através do aplicativo. O novo sistema passou por projeto-piloto em 2024 em duas escolas de Rio Claro, e os bons resultados agora levam à ampliação para toda a rede municipal.

Personagem CADU ilustra a tela do aplicativo. Foto: Divulgação/Unicidades Cidades Inteligentes

“Lá no aplicativo tem o passo a passo de como fazer o cadastro, como colocar seus filhos como dependentes. Daí, em outubro e novembro, quando chegar o momento da matrícula, o pai vai acessar o Cadu e fazer automaticamente a matrícula. Vamos disponibilizar também pontos presenciais para atender quem tiver dificuldades em acessar o aplicativo”.

A lista dos postos presenciais será divulgada nas redes sociais da prefeitura quando o período de matrículas tiver início.

