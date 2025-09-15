Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a massa de ar seco que atua sobre o estado de São Paulo mantém o tempo estável, com predomínio de sol, pouca nebulosidade, ausência de chuva e baixos índices de umidade, especialmente no interior. Na faixa leste, há maior concentração de nuvens.

As temperaturas seguem baixas nas primeiras horas do dia e elevadas à tarde. No campus da Unesp, a mínima registrada nesta segunda-feira (15) foi de 13,5°C, enquanto a máxima prevista chega a 33°C. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.