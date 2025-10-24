Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo segue estável, com predomínio de sol e céu claro, sem expectativa de chuva, devido à atuação de uma massa de ar seco sobre o estado de São Paulo, segundo o IPMet. As temperaturas ficam amenas durante a noite e o início da manhã, elevando-se ao longo do dia, caracterizando grande amplitude térmica.

No campus da Unesp, a mínima registrada nesta manhã foi de 11,2°C, enquanto a máxima prevista para hoje (24) chega a 29°C. A previsão indica que essas condições permanecerão ao longo do final de semana. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/Unesp e pela prefeitura municipal de Rio Claro.