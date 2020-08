A ClimaTempo informou nesta segunda-feira (17) que uma massa de ar frio de origem polar avança sobre América do Sul no final desta semana. A expectativa é de que essa onda de frio seja a mais forte de 2020. Além do Brasil, essa intensa massa de ar frio polar vai causar temperaturas muito baixas na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e em algumas áreas do Peru.

Todos os anos ocorre pelo menos uma onda de frio muito forte na América do Sul, mas esta massa polar será especialmente forte e abrangente para agosto. O frio será extremo nos estados da Região a longo desta semana, mas entre os dias 20, quinta-feira, e 23 de agosto, domingo, esfria muito na maioria das áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, além do sul/sudoeste da Região Norte.

Temperaturas abaixo de 0°C devem ocorrer nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e nas áreas de grande altitude do sul do Rio de Janeiro, como parque nacional do Itatiaia. Na passagem desta intensa e grande onda de frio são esperados fenômenos como neve e outras precipitações de inverno e também geada.

Pode nevar no Sul do Brasil

A presença deste ar ar muito gelado e de muita umidade em parte dos estados da Região Sul entre quinta-feira, 20, e a madrugada do sábado, 22 de agosto, poderá causar queda de neve e de outras precipitações de inverno, como chuva congelada. A Climatempo não vê condições para nevar na Região Sudeste e nem no Centro-Oeste.

O QUE DIZ O INMET?

O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) informou hoje (17) que a partir desta quarta-feira (19) a incursão de uma forte massa de ar frio, de origem polar, chegará ao Sul do país e favorecerá o declínio acentuado de temperatura. Geadas generalizadas podem acontecer já na madrugada de quinta-feira (20) no sul e fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

A partir da sexta-feira (21), o frio avança rapidamente sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e sul do Amazonas, promovendo declínio de temperatura bastante acentuado nesses estados.

No sábado, dia 22, as geadas poderão ocorrer de forma mais generalizada no oeste do estados da Região Sul e também no sul do Mato do Grosso do Sul e Sudoeste de São Paulo. Além disso, com a umidade remanescente e o frio intenso, há também possibilidade de queda de neve nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, no Oeste, Sul, Meio-Oeste e Planalto Norte de Santa Catarina bem como em áreas do Sul e Sudoeste do Paraná.

O QUE DIZ A METSUL?

De acordo com a MetSul, os modelos nas últimas horas e dias já indicaram neve no Uruguai, perto da cidade de Buenos Aires e nas províncias argentinas de Santa Fé e Entre Rios, na maior parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, e até em Curitiba e no Sul do estado de São Paulo. No entanto, ocorre que nas rodadas seguintes não mantiveram estas tendências. “Diante deste cenário, reiteramos que a probabilidade de neve é altíssima, mas que hoje não se pode fazer responsavelmente projeções precisas de quantidade e localização do fenômeno”, comunica.