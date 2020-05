SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Não tem para ninguém. Quando o assunto é live musical, os artistas brasileiros têm dado show. De acordo com levantamento do YouTube, das dez lives mais assistidas do mundo, sete são brasileiras. Marília Mendonça e Jorge e Mateus estão no topo.

No ranking mundial, Marília aparece com uma marca de 3,3 milhões de visitas simultâneas em sua apresentação virtual do dia 8 de abril. Ela é seguida pela dupla Jorge e Mateus, que teve em seu show online 3,1 milhões de acessos.

Em terceiro lugar está o cantor italiano Andrea Bocelli, que atingiu 2,8 milhões de acessos simultaneamente em live no dia 12 de abril, domingo de Páscoa. Os outros estrangeiros que aparecem entre os dez primeiros são os garotos coreanos do BTS.

Fora eles, só há brasileiros na lista, com predominância para os sertanejos como Gusttavo Lima, Leonardo e Henrique & Juliano. Sandy e Junior aparecem em 5º lugar no ranking com 2,54 milhões acessos.