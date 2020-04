SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais estão suspensas de modo geral. Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias de cinema migraram para o streaming, canais de TV abriram seus sinais, museus promovem visitas virtuais e vídeos de espetáculos de dança e de teatro foram disponibilizados na internet.

Confira uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta quarta (8).

SHOW

Marília Mendonça prometeu para esta quarta, às 20h, um show a ser exibido via streaming no seu canal no Youtube. “Chamando todos os cornos! A Rainha da Sofrência vai dar uma força para sua quarentena ser mais legal”, diz a propaganda da apresentação na internet.

TEATRO

Toda quarta-feira, às 20h, Carolina Ferraz e Otavio Martins apresentam leituras de peças para dois atores no instagram dela. Nesta quarta, eles leem “Buenos Aires”, de Alex Gruli. O texto é sobre dois desconhecidos que se encontram no alto de um prédio para acompanhar o fim do mundo. Para a semana, está programado “Pandemônio”, um texto inédito do autor de novelas Alessandro Marson, que versará sobre a pandemia do Covid-19.

ARTES VISUAIS

O Museu Reina Sofia, em Madri, está de portas fechadas por causa da pandemia, mas disponibilizou um projeto online, so qual se destaca uma série de entrevistas com artistas mulheres que despontaram entre os anos 1960 e 1970. Elas falam sobre a conquista de espaço em um universo dominado por homens e também sobre linguagem e seus trabalhos. Para o mesmo site, o museu desenvolveu uma rica documentação sobre o famoso quadro “Guernica”, em que Pablo Picasso retrata a o massacre de um povoado durante a Guerra Civil Espanhola, nos anos 1930.