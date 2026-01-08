Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, a previsão para esta quinta-feira (08) indica manhã com pouca nebulosidade e sem ocorrência de chuva em todo o estado de São Paulo. A partir do período da tarde, há possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas. As temperaturas máximas permanecem estáveis ao longo do dia.

Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 20,1 °C, enquanto a máxima prevista é de 29 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.