O médico Luiz Henrique Mandetta (DEM) comunicou na tarde desta quinta-feira (16), em sua página oficial no Twitter, que foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em nota, Mandetta disse: “Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar. Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país“.

Mandetta já havia falado publicamente sobre a possibilidade de ser desligado do cargo diante dos desentendimentos entre seu modelo de trabalho com o viés de governo do presidente Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus. O Ministério da Saúde deve ser titularizado pelo médico oncologista Nelson Teich, no entanto, o Governo Federal ainda não confirmou o nome do substituto.