Rio Claro ultrapassou na sexta-feira (16) a marca de mais de 46 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Números atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que foram 31.140 primeiras doses de vacinas aplicadas, o que representa 14,97% da população rio-clarense, e 15.818 segundas doses, 7,60% da população. Somente nesta sexta-feira foram 931 pessoas vacinadas com primeira dose e 909 segundas doses aplicadas.

Nesta fase da campanha estão sendo vacinados idosos com 66 anos ou mais e a segunda dose é aplicada em quem foi vacinado com a Coronavac/Butantan até dia 29 de março. Nos dois casos, o atendimento é realizado no Centro Cultural e Faculdade Anhanguera, das 8 às 15 horas, e também, no período da manhã, em três locais por sistema de drive-thru.

Das 8 horas ao meio dia, a equipe do Santa Filomena realiza drive-thru na entrada principal do Shopping Rio Claro, na Avenida Conde Francisco Matarazzo Junior. No mesmo horário a equipe da Unimed atende na Rua 12 entre as avenidas 14 e 12 (prédio da antiga empresa Alexandre Junior). O atendimento no São Rafael vai das 8h30 até o meio-dia e é pela entrada do pronto atendimento na Rua 1 entre as avenidas 15 e 19. As senhas para vacinação são entregues até que seja atingida a quantidade de doses disponível. E o atendimento é realizado a pessoas conveniadas ou não.

O Centro Cultural fica na Rua 2, 2.880, Vila Operária, e a Faculdade Anhanguera na Avenida 39 com a Rua 22, Bairro do Estádio. A Vigilância Epidemiológica reforça que não há necessidade de as pessoas chegarem antes do horário de início da aplicação das doses. E, como no período da tarde a procura diminui, quem puder, deve dar preferência para o atendimento neste período, quando há menos pessoas para serem atendidas no Centro Cultural e na Faculdade Anhanguera.

Para ser vacinada a pessoa deve apresentar cartão SUS, CPF e RG e, em caso de segunda dose, o cartão de vacinação. A comunidade deve ficar atenta às divulgações oficiais sobre a vacinação, realizadas nas redes sociais e nos sites da prefeitura de Rio Claro e da Secretaria de Saúde.