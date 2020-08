O prefeito João Teixeira Junior esteve segunda-feira (3) no Lago Azul de Rio Claro para acompanhar parte das obras de calçamento da orla do parque, que já tem aproximadamente 60% do projeto concluído. “Está ficando muito bonito e deixará o Lago Azul ainda mais convidativo para a comunidade”, comenta Juninho, que visitou o local junto com o secretário municipal de Cultura, Ricardo Naitzke. “Em breve, outras melhorias serão anunciadas”, adianta o prefeito, lembrando que, embora as visitações estejam suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, a prefeitura segue trabalhando para que o parque esteja mais convidativo e bonito aos frequentadores.

Com a implantação de calçamento em pista na orla do parque, haverá mais segurança para quem faz caminhadas no interior do Lago Azul. O revestimento da pista está sendo feito com blocos, o que vai melhorar muito as condições de caminhada. O investimento total é de R$ quase 277 mil com a maior parte dos recursos oriundos do governo federal a partir de emenda parlamentar do deputado federal Nelson Marquezelli, por intermédio do vereador Hernani Leonhardt. Desse montante, aproximadamente R$ 223 mil são repasse federal e cerca de R$ 54 mil são a contrapartida da prefeitura.

Outra intervenção da prefeitura em andamento no local é a reforma das quadras de futsal e de basquete. O investimento é de quase R$ 250 mil, com a maior parte vindo do governo federal, a partir de emenda parlamentar do deputado Fausto Pinatto. O pedido para que Rio Claro fosse atendido nessa demanda foi do vereador Adriano La Torre

O Lago Azul também ganhará uma quadra de futebol society. Para realizar a obra a prefeitura vai investir quase R$ 300 mil, dos quais quase R$ 223 mil são de emenda de autoria do deputado federal Arnaldo Faria de Sá a pedido do vereador Ruggero Seron.

Essas e outras várias melhorias que a prefeitura está providenciando para o parque somente estão sendo possíveis porque a atual administração conseguiu regularizar o terreno do Lago Azul, obtendo a escritura da área por meio de ação judicial de usucapião. Depois de décadas em condição irregular, o Centro Cultural “Roberto Palmari” e toda a área do Lago Azul agora passou a pertencer legalmente ao município.