Ramon Rossi

Nesta terça-feira (31), mais 4.200 doses da vacina contra a Influenza (gripe) estiveram disponíveis para a população ararense. Na primeira etapa da campanha nacional, as imunizações são destinadas a idosos e trabalhadores da área da saúde. Até o momento, mais de 11 mil pessoas foram vacinadas em Araras. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já recebeu duas remessas de doses, esgotadas na última sexta-feira (27).

A vacinação aconteceu nesta terça-feira (31) em seis postos onde há salas de vacina e na tenda montada na Praça Barão de Araras, próximo à Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, para atendimento exclusivo de idosos. No CS 2 Dr. João Geraldo Noronha, ao lado do Corpo de Bombeiros, continuou a vacinação no sistema drive trhu, onde os idosos são vacinados pela equipe sem sair do carro.

Vale lembrar que esta vacina não previne contra o Covid-19, mas o objetivo do Ministério da Saúde é proteger a população contra vírus da Influenza, que podem provocar gripe e problemas respiratórios graves, além de minimizar o impacto sobre os serviços de saúde.

A vacinação em Araras segue ocorrendo normalmente nesta quarta-feira (1°)

2ª etapa da Campanha de Vacinação

A segunda etapa inicia dia 16 de abril para professores e portadores de doenças crônicas não transmissíveis, além de integrantes das forças de segurança. No dia 9 de maio será o “Dia D” e o público-alvo serão crianças com idades entre seis meses e seis anos incompletos, pessoas entre 55 e 59 anos, gestantes, puérperas, indígenas, privados de liberdade adolescentes e jovens.

Locais onde são aplicadas as doses da vacina

– CS2 Dr. João Geraldo Noronha (Belvedere) – dentro dos carros

– Tenda na Praça Barão (próximo à Basílica)

– PSF Edmundo Ulson (Parque Tiradentes)

– PAM Antônio Carlos Fabrício (José Ometto 2)

– PAM Dr. Osvaldo Salvador Devitte (Narciso Gomes)

– PSF Madre Carla Rabolin (Jardim Alvorada)

– PSF Ênio Vitalli (Jardim Piratininga)