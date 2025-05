Em março deste ano uma idosa de 78 anos morreu atropelada por um motociclista na Rua 15, Bairro do Estádio

Dados do Infosiga-SP mostram alta de 4,3% nas fatalidades no 1º trimestre; motociclistas e ciclistas são as vítimas mais vulneráveis

De caráter internacional e completando 12 anos em 2025, o movimento Maio Amarelo tem como uma das frentes de pensamento conscientizar a população de que um tráfego organizado não se faz somente com agentes institucionais e educadores do setor, mas principalmente com o autocuidado de quem sai com um veículo ou anda pelas ruas diariamente.

Segundo estatísticas do Infosiga-SP, que é um portal do Governo do Estado de São Paulo, coordenado pelo Detran-SP e gerenciado pelo programa Respeito à Vida, de janeiro a março deste ano foram registrados 1416 óbitos no estado de SP, número 4,3% maior se comparado com o mesmo período do ano passado.

Os óbitos de ciclistas também tiveram alta: 9,9% – foram 100 vidas perdidas no período. Crescimento também foi registrado no número de mortes de motociclistas (625 óbitos – aumento de 9,5%). As quedas aconteceram nos óbitos de pedestres que foram 288 (-0,7%) e ocupantes de automóveis que registraram 293 (-12,3%).

O Infosiga aponta que em Rio Claro, no ano passado, foram registrados 694 sinistros, sendo 53% deles por colisão. Do total de ocorrências, 4,3% resultou em alguma morte. As principais vítimas foram homens entre 18 e 24 anos.

Velocidade

A velocidade excessiva continua sendo uma das principais causas de acidentes graves no trânsito brasileiro. Segundo dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf), em maio de 2024, foram registradas quase 3 milhões de infrações por excesso de velocidade no país.

Campanha

Em 2025, a campanha do Maio Amarelo traz o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida.”, um convite à reflexão que ultrapassa ruas e avenidas. A proposta é incentivar a desaceleração não apenas no trânsito, mas também no ritmo da vida cotidiana.