Uma mulher de 72 anos e a filha, de 40, foram vítimas de roubo na manhã de quarta-feira (07), por volta das 10h00, na região central de Rio Claro, logo após saírem de uma agência bancária onde haviam sacado R$ 1.950. Ao se aproximarem do cruzamento da Avenida 3 com a Rua 4, elas foram abordadas por um homem e uma mulher, que passaram a acompanhá-las e as conduziram por alguns quarteirões até um trecho pouco movimentado, nas proximidades da Rua 4 com a Avenida 21. No local, os criminosos arrancaram as bolsas das vítimas e fugiram.

Segundo o relato, a dupla utilizou uma artimanha para distrair as mulheres: o homem deixou cair uma carteira à frente delas e, enquanto chamava a atenção para o objeto, ordenou que seguissem caminhando sem demonstrar reação. O suspeito foi descrito como branco, vestindo camisa social branca de manga curta e calça social escura. A mulher seria morena, de olhos verdes claros, cabelo preso em rabo de cavalo, usando calça jeans escura e camiseta clara de manga curta. Nas bolsas levadas estavam o dinheiro recém-sacado, cartões bancários, documentos pessoais, chaves e um telefone celular.

Apesar de os cartões terem sido bloqueados, os criminosos ainda conseguiram realizar um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.890, parcelado em 36 vezes de R$ 450, além de sacar R$ 690 referentes à antecipação do décimo terceiro salário, causando prejuízo significativo às vítimas. Elas não sofreram ferimentos, mas ficaram bastante abaladas pela tensão e pela sensação de impotência. A polícia foi acionada, as características dos autores foram repassadas para auxiliar nas buscas e o caso segue sob investigação, com orientação para que a população redobre os cuidados ao sair de agências bancárias e comunique qualquer movimentação suspeita.