Familiares e amigos se despediram na tarde desta segunda-feira (15) de Geisiane Valente, chamada carinhosamente de Geise. A assistente social tinha 55 anos e lutava contra um câncer. Ela atuou por muitos anos como coordenadora da Casa de Passagem São Pio e também foi idealizadora de campanhas.

Uma delas foi por várias vezes destaque nas páginas do Jornal Cidade: a ‘Campanha Natal da Família’. Geise começou esse trabalho em 2005 e não parou mais. Todo final de ano organizava sacolinhas com roupas, brinquedos e kits de higiene para doar para crianças que precisavam. Ele deixou a mãe Gessy, quatro filhos, netos, um bisneto e demais familiares.

