Foto Ricardo Stuckert

O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), é esperado para vir à região de Rio Claro na próxima sexta-feira, dia 15 de agosto. Segundo informações do Jornal de Piracicaba, Lula comparecerá à inauguração da nova fábrica da montadora GWM, na cidade de Iracemápolis, que que também tem acesso pela Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), entre Rio Claro e Piracicaba.

A fabricante chinesa inaugurará a primeira fábrica no Brasil nas antigas instalações da Mercedes-Benz, conforme divulgado anteriormente pelo Jornal Cidade. O investimento de R$ 10 bilhões prevê inicialmente a criação de mais de 700 empregos diretos na fábrica. Cerca de 500 já foram contratados pela montadora.

O veículo SUV híbrido Haval H6 será um dos primeiros a ser fabricado no local, assim como o primeiro caminhão movido a hidrogênio da GWM Hydrogen powered by FTXT, que já está em Iracemápolis e marca o início de uma nova etapa nos esforços da marca para avançar em soluções de transporte pesado com emissão zero.

Em nota, a GWM afirma que a inauguração da nova fábrica será um “marco histórico que integra produção nacional, tecnologia global e a realização da nossa visão para o futuro da mobilidade agora”.

Sobre a GWM

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo.