Cerâmica 360 recebe Luiz Fernando Marchi Junior, sócio-administrador da Top Telha

Sócio-administrador destaca trajetória de 75 anos e tecnologia de ponta na fabricação de telhas cerâmicas

O programa Cerâmica 360 recebe Luiz Fernando Marchi Junior, sócio-administrador da Top Telha, para um bate-papo sobre o setor. Sob a condução de Luís Fernando Quilici, o programa é um espaço dedicado a explorar os bastidores, a tecnologia e os desafios da indústria cerâmica, ouvindo as principais lideranças do segmento que impulsiona a economia regional.

Durante a entrevista, Marchi Junior compartilha os diferenciais que consolidaram a Top Telha como referência nacional e internacional. Com sede em Leme e forte atuação em Rio Claro e região, a empresa carrega uma tradição familiar de mais de 75 anos, aliando décadas de experiência a um parque fabril automatizado com tecnologia europeia.

Luiz Fernando Marchi Junior, sócio-administrador da Top Telha

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Certificação internacional e sustentabilidade

Um dos grandes destaques abordados por Luiz Fernando Marchi Junior é a obtenção da rigorosa certificação Miami-Dade County. Esse selo autoriza a exportação para os Estados Unidos, comprovando que as telhas cerâmicas produzidas pela marca suportam condições climáticas extremas, como ventos de alta velocidade e furacões.

Além da expansão global, o empresário reforça o compromisso com a sustentabilidade e a qualidade técnica, como o processo de hidrofugação que garante menor absorção de água e maior durabilidade. O episódio completo já está disponível para visualização e você pode conferir todos os detalhes da entrevista no vídeo abaixo:

Além desta entrevista, todos os episódios do Cerâmica 360 estão disponíveis na playlist oficial do Jornal Cidade no YouTube: https://www.youtube.com/@jcrioclaro/podcasts.