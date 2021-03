A BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de água e esgoto de Santa Gertrudes, informa que a loja de atendimento ao público passa a atender, a partir desta segunda-feira (15) com hora marcada. Para evitar aglomerações, o atendimento ocorrerá mediante agendamento prévio. O contato pelos canais digitais da empresa também é uma opção. A medida foi tomada com o objetivo de minimizar os riscos para funcionários e clientes por conta do avanço da Covid-19. Todas as cidades do estado se encontram na Fase Emergencial do Plano São Paulo, anunciada na última quinta-feira (11).

Para realizar o agendamento, a orientação é que os clientes acessem o site www.brkambiental.com.br/santa-gertrudes. No menu, o cliente deve escolher “Agendar atendimento” e será redirecionado para uma outra página, onde deve clicar em “Agendamento”. A partir disso, será aberto um formulário em que será necessário preencher o nome completo, número do celular, e-mail, CDC e CPF. Além disso, o cliente deverá escolher a unidade em que quer agendar o atendimento e, posteriormente, escolher o serviço do qual precisa de auxílio e o período (manhã ou tarde) do agendamento para atendimento.

Após a realização do agendamento, um atendente da BRK Ambiental vai fazer contato com o cliente para iniciar o atendimento, entender o caso e tentar solucioná-lo. Caso não seja possível, será feito o agendamento para que o cliente vá até a Loja e conclua a solicitação.

A emissão de 2ª via e a consulta de débitos estão entre os serviços mais procurados pelos clientes e ambos podem ser realizados pelos canais digitais, sendo possível solicitar serviços de maneira simples, ágil e segura. Vale destacar que a agência virtual Minha BRK (www.minhabrk.com.br) bem como o telefone 0800 771 0001, estão disponíveis 24 horas por dia nos sete dias da semana. Outras opções são os atendimentos, em horário comercial, via WhatsApp, pelo número (11) 9 9988-0001 e também pela página da BRK no Facebook (facebook.com.br/brk.ambiental).

A BRK divulga frequentemente as notícias sobre seus canais de atendimento via SMS e em suas redes sociais e reforça a importância de manter seus dados cadastrados atualizados para receber as últimas atualizações.

Veja a lista de serviços que podem ser solicitados sem a necessidade de deslocamento até a loja da BRK:

2ª via de conta Contas pagas Contas por e-mail Histórico de consumo Onde pagar sua conta Débito automático Estrutura tarifária Tabela de Serviços Laboratório Móvel Leitura Fácil Alterar ou visualizar dados cadastrais Adicionar ou remover imóveis Declaração anual de quitação Declaração negativa de débitos Notificar problema Troca de titularidade