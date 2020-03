Os clubes associados à Liga Nacional de Basquete divulgaram através de nota em seu site oficial que as partidas do Novo Basquete Brasil deste final de semana até quarta-feira da semana que vem (18) serão realizadas com portões fechados devido às circunstâncias e incertezas sobre os casos de COVID-19 (coronavírus) no Brasil e no mundo. Na próxima semana, os membros do Conselho de Administração da entidade se reunirão novamente para reavaliar a situação, podendo tomar novas medidas preventivas.

A decisão atinge diretamente o Rio Claro Basquete, que tem agendado para próxima quarta (18) o jogo diante do Flamengo no Felipão, o mais esperado da temporada pelos torcedores.

O Leão já iniciou a venda dos ingressos, que nos próximos dias deveriam se esgotar diante da expectativa em torno da partida.

De acordo com o diretor do Leão, Marcelo Tamião, foi enviado um ofício à Liga pedindo pelo adiamento da partida em preservação da saúde de todos, mas ainda não recebeu um retorno.

A Liga Nacional de Basquete informou ainda através de nota que permanecerá monitorando de perto os desdobramentos do caso para avaliar qual será a nova data do Jogo das Estrelas 2020 e a forma da sequência da temporada 2019/2020 do NBB.

Jogo das Estrelas

O Jogo das Estrelas 2020, que estava marcado para os dias 20 e 21 de março, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), foi adiado.

A decisão da entidade foi baseada em diversos fatores. Dentre eles está o grande fluxo de fãs, atletas, técnicos e demais profissionais envolvidos com o evento, que viriam de várias partes do país a São Paulo, assim como a vinda da equipe Sub-20 da Argentina, que disputaria o Desafio Novas Estrelas na sexta-feira (20/03). Por se tratar de um evento festivo, o adiamento do Jogo das Estrelas não impacta o calendário da competição.

Os fãs que adquiriram seus ingressos via cartão de crédito, tanto de forma on-line quanto em pontos físicos, terão o cancelamento dos mesmos realizado automaticamente. O valor das entradas, incluindo todas as taxas que tenham sido cobradas, será estornado em sua totalidade.