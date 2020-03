SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Líder no Big Brother Brasil 20 nesta semana, Pyong havia deixado claro ainda antes de conquistar a liderança que vai indicar Felipe Prior ao paredão que será formado no domingo (8).

Na madrugada de quinta-feira (5), enquanto conversava com o arquiteto após a Festa da Líder, o hipnólogo afirmou: “Só quero que, na terça-feira [10], você saia logo, que a quinta-feira [5] seja sorte, você não pega Líder, não pega o Anjo, Babu não pega o Anjo e sai logo”.

Prior, por sua vez, riu e disse que sua meta é derrotá-lo. Depois, ele mesmo rebateu: “É nada. Minha meta é nós dois chegarmos na final e nós dois darmos risada. Só que Babu está junto. Na minha meta, está junto”.

Pyong já havia dito, após a prova do líder, que “não vou mais correr risco e ficar brincando com a sorte. Nem quero competir na resistência. Prefiro jogar com a inteligência. Eu quero tirar o Prior. Quero tirar o Prior essa semana”.

A Festa do Líder também rendeu momentos cômicos envolvendo Prior. Após ser incentivado por Manu e Rafa para ficar com Gizelly, o brother deu risada e saiu correndo da pista de dança, fugindo do convite da sister para dançar.

“Primeira vez que fujo de mulher na vida. Eu sou malandro lá fora, a galera sabe, mas, sério, aqui dentro, eu quero ganhar o prêmio. Lá fora, pode rolar uns beijos, mas agora eu tô focado, tá louco”, disse o arquiteto.

“Babu, ele tem uma queda por mim, não tem?”, questionou Gizelly, em tom de brincadeira, ao amigo de confinamento. “Ele tem é medo de compromisso”, respondeu Babu.