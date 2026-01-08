O Detran-SP liberou o licenciamento 2026 antecipado para veículos com qualquer final de placa; confira os valores e como regularizar sua documentação

O licenciamento 2026 em São Paulo já pode ser realizado de forma antecipada pelos proprietários de veículos. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) abriu, neste primeiro semestre, a oportunidade para que veículos com qualquer final de placa regularizem sua situação antes do início do calendário oficial, que ocorre entre julho e dezembro.

Esta medida facilita a vida dos condutores que desejam quitar o IPVA de forma integral e iniciar o ano sem pendências financeiras. Em 2025, o órgão licenciou mais de 5,5 milhões de veículos nos primeiros três meses, e a expectativa é manter a agilidade neste ano.

Pagamento do licenciamento 2026 em São Paulo e agilidade digital

Para quem busca rapidez, a atualização da documentação será instantânea após a confirmação do pagamento. O processo pode ser feito em poucos minutos através do portal oficial do Detran-SP. A plataforma permite verificar débitos e realizar o pagamento via Pix, incluindo multas pendentes e licenciamentos atrasados de anos anteriores.

Valor da taxa e requisitos para regularização

Para concluir o licenciamento 2026 em São Paulo, o responsável pelo veículo deve, obrigatoriamente, quitar eventuais multas de trânsito e o IPVA. O valor da taxa de licenciamento para este ano foi fixado em R$ 174,08. No momento da transação, é necessário informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

O pagamento também pode ser efetuado via internet banking, aplicativos bancários ou caixas eletrônicos de instituições conveniadas. Caso o sistema não libere o pagamento, o condutor deve verificar a existência de bloqueios judiciais, gravames ou débitos não quitados.

Como emitir o documento digital

Após a compensação do valor, o proprietário pode baixar ou imprimir o documento digital atualizado (CRLV-e). O acesso está disponível nos portais do Detran-SP, Poupatempo e Senatran, além dos aplicativos Detran-SP e Poupatempo Digital. O documento possui validade jurídica tanto em formato digital no celular quanto impresso em papel comum.