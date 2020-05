Ramon Rossi

O biólogo Juliano Alves, de 38 anos, e a gestora ambiental Maiara Pena, de 30 anos, moradores de Leme, criaram um movimento chamado “Flores para o Bem” e estão vendendo espécies online, com foco inicial no Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, dia 10 de maio.

Eles ficaram sensibilizados pelo fato de que produtores de flores de Holambra, também no interior de São Paulo, estão tendo que destruir diariamente toneladas de flores, já que a cidade vive dessa atividade. Parte do resultado das vendas será repassado para hospitais públicos das cidades da região como Leme, Araras, Pirassununga, Rio Claro, Limeira, Americana e Conchal.

A iniciativa conta com apoio de amigos da dupla que atuam na área de marketing digital. As flores vendidas exclusivamente pelo Instagram @floresparaobem têm preço mais acessível, na comparação com os produtos comercializados em estabelecimentos convencionais, têm frete grátis para entrega em domicílio em todas as cidades abrangidas e chegarão ao destino até 9 de maio.

De acordo com eles, foram separadas mais de três mil plantas de espécies como orquídeas, begônias, gérberas, tulipas e ciclames, entre outras.

“Nós nos solidarizamos assistindo a uma reportagem na TV, sobre o drama dos produtores de flores, e resolvemos agir. Sabemos que muitos desses agricultores não costumam usar canais digitais para vendas e, ao mesmo tempo, achamos que a população também se sensibilizará a ajudar, beneficiando os produtores e os hospitais”, avalia Alves.

Flores Para o Bem

Vendas exclusivas mediante reservas pelo Instagram www.instagram.com./floresparaobem

Valores – de R$ 39,00 a R$ 65,00, incluindo embalagem para presente

Frete grátis

Contatos:

Juliano Alves – 19 9 9789-2710

Maiara Pena – 19 9 9385-2242