Leilão da Justiça Federal tem imóveis a partir de R$13,5 mil

Com imóveis a partir de R$13,5 mil, a Justiça Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões (https://www.fidalgoleiloes.com.br/), vai ofertar bens com descontos de até 50%. O leilão também contempla veículos de diversos tipos e acontece até 23 de agosto, com encerramento às 11h.

Os imóveis estão distribuídos em diversas regiões do país, como São Paulo (interior, ABC, região metropolitana e capital), Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entre os bens disponíveis estão casas, apartamentos, terrenos, garagens, galpões, salas comerciais, entre outros.

A principal vantagem de adquirir os imóveis via leilão virtual é a facilidade na compra, com procedimentos mais ágeis. “Entre as opções de bens imobiliários estão terrenos, casas, apartamentos, garagens, galpões e salas comerciais, que podem ser arrematados, em boa parte dos casos, com parcelamento de 20% de entrada e o restante dividido em até 59 vezes – a depender do lote”, explica Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

Capital paulista

Outra oportunidade é para quem deseja adquirir imóvel na capital paulista. Um apartamento com área privativa de 73,8m² e área comum de 46,8m² tem lance inicial de R$315 mil, na Vila da Saúde. Já no bairro do Butantã, uma casa e um terreno em área de 249,6m² podem ser arrebatados a partir de R$480,3 mil.

Interior

Em Marília (SP), uma casa com terreno de 200m², sendo 104,72 de área construída, está disponível, com lance inicial de R$320 mil. Outra oportunidade é para Ribeirão Preto (SP), sendo um apartamento com área privativa de 54m² e área de uso comum de 45,2m² – com vaga de garagem. O lance mínimo é de R$115 mil.

ABC

No ABC paulista diversos imóveis também estão disponíveis. Entre os destaques estão uma casa com 308,9m² em São Bernardo do Campo, com lance mínimo de R$394 mil. Em Santo André, há uma oportunidade para a aquisição de um terreno a partir de R$850 mil.

Litoral de São Paulo

Uma das ofertas é um Apartamento no condomínio residencial “Wembley Tênis”, localizado na praia das Toninhas, em Ubatuba (SP), com lance a partir de R$275 mil. No município de Pardinho (SP), há um terreno disponível com lance mínimo de R$27,5 mil.

Minas Gerais

Em Minas Gerais há uma gleba de terras disponíveis na zona rural de Cássia (MG), em área com 4 hectares, a partir de R$95 mil.

Centro-oeste

O principal destaque no centro-oeste é um terreno no valor de R$13,5 mil, com área de 375m², em Barra do Garças (MT). Já em Coxim (MS), um lote de terreno urbano, com área total de 2,4 mil m², tem lance a partir de R$125 mil.

Veículos em destaque

Diversos automóveis também estão disponíveis nos leilões da Fidalgo. Um Toyota Corolla XLI Flex, ano e modelo 2011/2012, pode ser adquirido a partir de R$25,5 mil. Outra oferta em destaque é um Chevrolet Spin 1.8 MT LTZ, ano e modelo 2018, com lance mínimo de R$32,8 mil.

“As nossas ofertas também incluem veículos de carga pesada, motocicletas e camionetes. Qualquer pessoa física pode participar do leilão, basta realizar cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital”, conclui Fidalgo.