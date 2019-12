Lei que proíbe fogos ainda não vigora em Rio Claro

Com a virada para o Ano Novo se aproximando, cresce a preocupação com o uso de fogos de artifício devido aos transtornos causados a idosos, pacientes de hospitais e autistas. Além disso, os estampidos também incomodam animais de estimação, principalmente os cães. Em Rio Claro, a Câmara Municipal aprovou lei de autoria do vereador Julinho Lopes que proíbe o uso de fogos com estampidos, mas a proibição ainda não vigora porque não foi regulamentada pelo prefeito Juninho da Padaria.