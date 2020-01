Em partida disputada na noite de hoje(22) em Belo Horizonte o Rio Claro Basquete foi derrotado por 104 a 71 pelo Novo Basquete Brasil.

As parciais foram: 26 a 13 para Minas no primeiro quarto, 25 a 23 no segundo para o Leão, e vitória dos mineiros por 22 a 17 e 33 a 16 nos últimos dois quartos.

Rio Claro volta a quadra na próxima sexta-feira(24) às 20h contra São José no Felipão.