Folhapress

Anitta, 27, não está na melhor fase no que diz respeito às amizades com colegas de profissão. Além da briga com Ludmilla, 25, agora é o cantor Latino, 47, quem resolveu falar sobre a postura da poderosa longe dos palcos.

Em áudio que viralizou nas redes sociais na noite de segunda-feira (15), ele afirma ter sido humilhado por Anitta durante uma festa na casa dela. Sem saber que ele entendia inglês, ela teria dito a um grupo de estrangeiros (“uns caras do hip hop bem famosos”) que estavam entre os convidados que Latino tinha feito sucesso no passado, mas que atualmente estava falido.

“Foi uma das maiores decepções da minha vida”, disse o cantor sobre a colega. “A Kamilla [Fialho, ex-empresária de Anitta] me pediu para ela cantar no meu aniversário. Eu levei ela, o Buchecha e o Sapão. E nos meus aniversários sempre vão empresários da música, executivos de gravadoras, contratantes e patrocinadores. Foi na época do lançamento da música ‘Meiga e Abusada’. Deixei ela cantar e ela nunca me agradeceu, nunca foi grata. Nada.”

Anos depois, Latino diz ter sido convidado por Nego do Borel, 27, para uma festa na casa da cantora. “Eu falei que não iria porque ela nunca tinha sido grata”, continuou ele. “Mas ele insistiu: ‘Vamos lá para quebrar esse gelo’.”

Latino diz que começou a conversar com o grupo de estrangeiros. “Morei muito anos fora e sei falar bem e sei falar com todas as tribos”, contou. “Eu estava desenrolando o meu inglês, mas não estava falando da minha carreira, nem quem eu era. Nada disso. Eu estava simplesmente dando uma atenção para os caras gringos.”

Foi quando a cantora chegou e o fato desconcertante ocorreu. “Eu estava no bar, no canto direito, ela não viu que eu estava falando inglês com o cara, não sabia que eu falava tão bem inglês, que eu tenho essa desenvoltura… aí os caras perguntaram: ‘Pô, quem é esse cara simpático?’. Aí a Anitta olhou e falou: ‘Ah, ele é old school [algo como ‘velha guarda’]. Ele já fez muito sucesso lá atrás, mas hoje está falido, está quebrado’. Aí eu tava ouvindo… juro, eu fiquei passado.”

Latino diz que foi embora “com os olhos cheio d’água”. “Ela estava me humilhando de uma forma desnecessária”, avaliou. “Pra que ela foi falar que eu era velho, que eu já fiz sucesso, que era da geração da mãe dela e já tinha passado? Ela usou esses termos em inglês. Ou ela ficou com ciúmes porque os caras simpatizaram comigo e me deram atenção ou ela queria mesmo me desmerecer para não ficar amigo dos caras, que são produtores.”

“Achei tão cruel da parte dela, tão sujo e feio”, prosseguiu. “Me senti velho e me senti rebaixado. Cheguei em casa chorando e eu fiquei pensado o motivo de um ser humano desmerecer o outro para crescer e sentir superior. Essa coisa dela desmerecer os outros para se sentir poderosa é tão feio.”

Latino finaliza dizendo que a relação entre ambos não voltou a melhorar desde então. “Eu nunca mais quis ideia com ela e se ela estiver do meu lado, eu saio para outro canto.”