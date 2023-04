Ynaiã disputou 15 jogos pelo Velo no Paulistão A-2 2023.

Atleta de 23 anos foi eleito o melhor da posição pelos capitães dos 16 clubes participantes em premiação da Federação Paulistão de Futebol, site FI e Sindicato dos Atletas

Na última terça-feira (11), foi divulgada a seleção do Paulistão A-2 em premiação realizada pela Federação Paulista de Futebol, o site esportivo Futebol Interior e o Sindicato dos Atletas de SP. A votação foi feita com base em cada rodada da disputa, com voto dos capitães de cada equipe. O lateral-direito Ynaiã, 23 anos, do Velo Clube, foi eleito o melhor da posição na competição. O atleta é formado nas categorias de base de Santos, América-MG e Coritiba e atuou pelo segundo ano no Rubro-verde.

“Foi uma noite que com certeza ficará marcada em minha vida, o sentimento foi de muita felicidade em estar recebendo essa premiação, sabemos o quão difícil e disputada é a Série A-2, é uma honra ter a oportunidade de ter sido eleito o lateral do campeonato”. Ynaiã, 23 anos, do Velo Clube

O goleiro Caíque França, da Ponte Preta, foi eleito o melhor goleiro do estadual. A dupla de zaga é formada por Lucas Cunha, da Portuguesa Santista, e Renato, do vice-campeão Novorizontino. Outro atleta do clube de Novo Horizonte é Roberto, que fecha a defesa como lateral-esquerdo. O meio-campo é todo dominado pela campeã Ponte Preta. Léo Naldi, autor de dois gols, Matheus Jesus, responsável por cinco bolas na rede, e Élvis, autor de quatro tentos e oito assistências, formam o setor de criação da seleção. No ataque, Carlão, do Noroeste, dono de sete gols, Jeh, da Ponte Preta, responsável por 10 gols, e Bruno Moraes, do Juventus, artilheiro da competição com 12 tentos, formam o setor ofensivo. Além de dominar a seleção, a Ponte Preta também ficou com os destaques individuais. Élvis foi eleito o craque do Paulistão e Jeh, a revelação em sua primeira disputa da A-2.

Foto da capa na íntegra.

Comandante

Hélio dos Anjos, técnico da Macaca, com a melhor campanha do Paulistão A-2, neste formato, foi eleito o técnico da seleção do estadual.