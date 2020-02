Lady Gaga lança ‘Stupid Love’ e clipe já ultrapassa 2 milhões de visualizações

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – “Stupid Love” está no ar. E, após anos se dedicando a outros ritmos, Lady Gaga está de volta ao pop. Apostando mais uma vez nas batidas e no visual exótico que a consagraram, a cantora lançou o single nesta sexta-feira (28) simultaneamente na MTV e em seu canal no YouTube.



Chama atenção que, na divulgação do clipe, Gaga postou a hashtag “shot on iPhone”. A produção foi filmada no novo celular da Apple, o iPhone 11 Pro.



A nova música chega mais de dez anos depois do maior hit pop de sua carreira, “Bad Romance”, cujo clipe acumula 1,1 bilhão de visualizações só no YouTube. E também após uma pausa de sete anos sem um disco totalmente dedicado ao pop. A recepção de “Artpop”, de 2013, deixou a desejar para o público e a crítica. Por isso, “Stupid Love” era tão esperada pelos fãs.



O single também é o primeiro do novo disco da cantora, que até agora é chamado de “LG6”, ou seja, Lady Gaga 6, o sexto álbum da carreira dela. Seus antecessores “Joanne”, de 2016, e “Cheek to Cheek”, de 2014, mostraram uma outra faceta de Gaga bem menos colorida, dedicada ao jazz, country, soft rock e pegadas acústicas.



Os produtores Bloodpop e Tchami trabalharam em “Stupid Love”, o que nos traz ainda mais pistas sobre o novo disco. Bloodpop é co-autor e produtor de “Sorry”, de Justin Bieber, além de outras músicas do elogiadíssimo “Purpose”.



O produtor, que conheceu Gaga na época de “Joanne”, também já trabalhou com a rainha do pop: Madonna, cuja boa relação com Gaga foi confirmada em uma festa pós-Oscar em 2019.



“Chromatica” seria o nome do novo álbum de Lady Gaga que tem “Stupid Love” como primeiro single. A “mama monster” deu as pistas, e seus fãs -os “little monsters”- teriam matado a charada.



No clipe, Gaga aparece com os cabelos cor-de-rosa que já vem ostentando desde o final do ano passado. O visual dela também segue todo na mesma cor. Já as peças publicitárias do novo single trazem a palavra “chromatica”.



A palavra, que significa “a arte de combinar cores e sons”, faz todo sentido. O álbum teria 12 faixas, cada uma representando uma cor da escala cromáticas que contém exatamente 12 cores! Assim como a escala cromática musical, com 12 notas.



O investimento nas cores também viria a calhar com o lado empresária da cantora, já que Lady Gaga lançou uma linha de maquiagens no ano passado.



Ou seja, podemos esperar muitos novos visuais de Gaga de agora em diante e várias mudanças na cor do cabelo. A data do “LG6” ainda não foi divulgada, mas outra teoria relaciona o lançamento com o fim da turnê de Gaga em Las Vegas, a Enigma, em 16 de maio.