ANA ESTELA DE SOUSA PINTO

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) – A cantora e compositora americana Lady Gaga anunciou a transmissão de um megashow global, One World: Together At Home (um mundo, juntos em casa), para mobilizar pessoas e recursos no combate à a pandemia de coronavírus.

O anúncio foi feito na tarde desta segunda (6), durante entrevista da OMS (Organização Mundial da Saúde), parceira no evento com a Global Citizen, ONG de combate à pobreza.



Entre os artistas confirmados no show estão Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban e Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder.



A apresentação acontecerá no dia 18 de abril e terá transmissão tanto na internet quanto na TV. O evento, que começará a paritr das 9h, no horário do Brasil, vai passar nos canais MTV, Comedy Central e Paramount Channel, além de plataformas digitais como Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, TIDAL, TuneIn, Twitter e YouTube.



Conforme informou Lady Gaga na coletiva, todo o dinheiro arrecadado com a iniciativa vai beneficiar os profissionais de saúde que estão trabalhando para conter a Covid-19, além de intituições de caridade que fornecem alimento, abrigo e assistência médica aos mais necessitados. O One World: Together At Home erá apresentação de Jimmy Fallon, do “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel, do “Jimmy Kimmel Live”, Stephen Colbert, de “The Late Show with Stephen Colbert”, e bonecos da Vila Sésamo.