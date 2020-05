Foto: Repórter Beto Ribeiro

Uma ocorrência iniciada em Rio Claro com um furto de veículo terminou com a morte do acusado pelo crime na rodovia Anhanguera, em Araras. Na madrugada desta segunda-feira (04), um homem que ainda não teve a identidade revelada furtou um caminhão carregado com ração para aves que estava estacionado num posto de combustíveis na Avenida 80-A, no Jardim Village, em Rio Claro. O veículo era rastreado por uma empresa de segurança, que informou a Polícia Militar sobre o furto e passou a fornecer informações sobre a localização do caminhão Volvo 260, de cor branca, com placas de Rio Claro. Já na rodovia Anhanguera, na altura de Araras, o caminhão foi avistado por policiais do Batalhão da Policia Militar de Limeira. Segundo o setor de comunicação da PM de Limeira, “equipe de força tática se deparou com o caminhão pela rodovia Anhanguera sentido interior na qual foi dado ordem de parada que não foi obedecida pelo condutor, passando a acelerar o veículo, vindo a perder o controle e tombando na beira da rodovia”. Ainda segundo a PM, o homem saiu do veículo atirando contra os policiais, e acabou baleado na troca de tiros. O acusado não resistiu e morreu no local.