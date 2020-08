O prefeito João Teixeira Junior anunciou nesta sexta-feira (14) uma série de novidades para o Lago Azul de Rio Claro. Mais segurança com nova iluminação que utiliza lâmpadas de led, 32 câmeras de monitoramento, a volta dos pedalinhos, sinal de internet gratuita, 50 novas lixeiras e mais opções para o público fazem parte do pacote de melhorias. “Estamos transformando o Lago Azul em um dos melhores pontos turísticos da região”, resume Juninho, que fez anúncio acompanhado pelos vereadores Hernani Leonhardt, Val Demarchi, Seron, Julinho Lopes e Adriano La Torre, além do secretário municipal de Esportes e Turismo, Ronald Penteado.

O parque está fechado desde março devido ao novo coronavírus e durante esse período a prefeitura vem trabalhando em projeto de ampla revitalização do local. Várias melhorias já estão em andamento, com obras de reformas de quadras esportivas e implantação de calçamento da orla em estágio avançado.

“Com essa iniciativa queremos celebrar a tradição do Lago Azul trazendo de volta o antigo brilho desse patrimônio ambiental e urbano rio-clarense”, destaca Juninho, acrescentando que muitas das melhorias estão sendo possíveis porque a atual administração conseguiu regularizar a documentação do terreno do Lago Azul, obtendo a escritura da área por meio de ação judicial de usucapião. Depois de décadas em condição irregular, o Centro Cultural Roberto Palmari e toda a área do Lago Azul passou a pertencer legalmente ao município.

Desativados há quase sete anos, os pedalinhos eram destaque entre o público do parque. Dez novos pedalinhos, no formato cisne, estão sendo providenciados. Na semana passada a prefeitura realizou ampla limpeza na lagoa do parque, retirando mais de 100 toneladas de sujeira das margens. Outra novidade anunciada pelo prefeito Juninho é instalação de quatro redários em diferentes pontos do parque e capacidade total para 16 redes nas quais os frequentadores poderão desfrutar momentos agradáveis de descanso. Quem gosta de praticar atividade física também terá novidade, com a nova academia ao ar livre que será colocada ao lado do playground e nova pista de skate. Exercícios para o raciocínio não ficaram de fora: o Lago Azul ganhará mais de 200 mesas, sendo 150 com tabuleiros para damas e xadrez.

“Também estamos trabalhando para deixar o Lago Azul mais bonito”, comenta Juninho, citando poda ornamental de árvores e implantação de novo paisagismo, com grama no entorno do lago, três novos canteiros de flores, novo mirante e reativação do chafariz. O secretário Ronald Penteado destaca que, além de ainda mais bonito, o Lago Azul certamente irá atrair mais pessoas ao lazer e atividades esportivas.

Já o calçamento da orla do parque está deixando o Lago Azul mais seguro para quem faz caminhadas, além de favorecer a inclusão de pessoas com deficiência. Nessa linha, o parque também terá brinquedos adaptados para crianças cadeirantes. O investimento total no calçamento da pista é de R$ quase 277 mil com recursos do governo federal a partir de emenda parlamentar do deputado federal Nelson Marquezelli, por intermédio do vereador Hernani Leonhardt.

Outra intervenção da prefeitura em andamento no local é a reforma das quadras de futsal e de basquete. O investimento é de quase R$ 250 mil, com recursos federais a partir de emenda do deputado Fausto Pinatto, a pedido do vereador Adriano La Torre.

O Lago Azul ganhará ainda uma quadra de futebol society, investimento de quase R$ 300 mil, com recursos federais a partir de emenda do deputado Arnaldo Faria de Sá a pedido do vereador Ruggero Seron.

A prefeitura também está providenciando a recuperação das cercas do Lago Azul, fazendo nova pintura e melhorias em outros espaços do parque.