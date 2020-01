Juliano Cezar: Músico de Rio Claro fala sobre vivência com cantor

Faleceu na noite de segunda-feira (30), durante um show no interior do Paraná, o cantor sertanejo Juliano Cezar, aos 59 anos. Imagens registraram o momento exato em que o cantor passa mal durante a apresentação e cai no palco, sendo aparado rapidamente por sua produção.

Juliano Cezar, que era conhecido como Cowboy Vagabundo, teve uma parada cardiorrespiratória no palco, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A assessoria de imprensa do cantor confirmou a informação em sua página oficial no Facebook, através de nota. “A notícia mais triste que poderíamos comunicar. Com profundo pesar, a Explosion Music informa o falecimento do cantor Juliano Cezar. Juliano Cezar teve uma parada cardiorrespiratória enquanto se apresentava em um show em Uniflor, interior do Paraná”, informa o comunicado.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa nacional, o cantor teria recebido injeções de adrenalina num posto médico próximo ao local do evento.

A comunidade sertaneja está em luto e muitos artistas do meio lamentaram a morte de Juliano Cezar em suas redes sociais.

Ao lado do músico, no momento do ocorrido e também durante dez anos, estava o rio-clarense Rodrigo Sperandio, que integrava a equipe do “Cowboy Vagabundo” desde 2010.

Em entrevista ao Jornal Cidade, o músico de Rio Claro falou sobre a morte de Juliano e também sobre as experiências vividas ao longo de tantos anos juntos.

“Estamos todos abalados com o acontecido, estamos consternados. Mas o que tenho a dizer é que foi uma enorme satisfação trabalhar ao lado de Juliano Cezar durante todos esses anos, aprendi muito com ele sobre o meio artístico, musical e principalmente sobre o estilo sertanejo. Foi um artista maravilhoso e gostava muito de cantar, de música e de percorrer o Brasil todo trabalhando. E poder dividir o palco e fazer parte de toda essa equipe é motivo de muito orgulho, satisfação e honra para mim”, finaliza o músico.

CARREIRA

Foram 33 anos de carreira e 14 álbuns (sendo quatro DVDs) gravados, Juliano Cezar é um dos mais queridos e respeitados cantores sertanejos do Brasil.

VELÓRIO

O velório aconteceu na cidade de Ribeirão Preto, cidade onde o cantor morava por mais de 25 anos, e posteriormente o corpo foi trasladado para sua cidade natal, Passos, em Minas Gerais, onde segue sendo velado na manhã desta quarta-feira (1º) e será sepultado às 13 horas, na Av. Paulo Esper Pimenta,151, Bairro Coimbras, Passos, Minas Gerais.