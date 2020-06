A estudante Iriz Nery, de 17 anos, é uma das organizadoras

Um grupo de jovens estudantes de Rio Claro organiza para este domingo (7), às 14 horas, na Praça do Ferroviário, na área da Estação Ferroviária na Rua 1 com Avenida 5, uma manifestação antirracista para debater o movimento negro no município e no país.

Assim como os demais municípios brasileiros vêm organizando atos a exemplo das expressivas manifestações recentes nos Estados Unidos após a morte do cidadão George Floyd por um policial branco. No Brasil, demais crimes contra a comunidade negra/preta, como a morte do adolescente João Pedro no Rio de Janeiro e do menino Miguel, no Recife, vêm gerando repercussão e também motivam debate.

“Estamos agindo com responsabilidade diante da pandemia do coronavírus em Rio Claro. Todos devem obrigatoriamente utilizar máscaras e portar álcool em gel ou luvas e ficar a um metro e meio de distância pelo menos. Também pedimos que usem camisetas pretas e cartazes”, diz Iriz Nery, uma das organizadoras.

De acordo com a estudante, “vamos chamar a atenção para o que está acontecendo no nosso país, que na verdade sempre aconteceram, muitos começaram a se importar porque aconteceu lá fora [nos Estados Unidos]. O tempo todo estamos [pessoas negras/pretas] morrendo, é preciso que se faça algo”, complementa.

Em caso de chuva, o evento será mantido.