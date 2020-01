Jovem morre com suspeita de meningite em Rio Claro

Morreu nessa terça-feira (21), em Rio Claro, uma jovem de 21 anos com suspeita de meningite, segundo relatos de amigos da vítima nas redes sociais.

Em nota, a prefeitura informa que a Vigilância Epidemiológica está fazendo levantamento de exames e amostras de sangue da paciente para averiguar as causas da morte.

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por vírus ou por bactéria, que é mais grave.

O risco de contraí-la é maior entre crianças menores de cinco anos, principalmente até um ano, no entanto pode acontecer em qualquer idade. A principal forma de prevenir a meningite é por meio da vacinação.

Outro caso

Em outubro do ano passado, uma criança de nove anos morreu vítima de meningite no município. A menor era aluna da rede municipal de ensino, causando preocupação na comunidade escolar sobre a possibilidade de contágio entre as demais crianças. À época, a Vigilância Epidemiológica confirmou que, para o tipo de meningite que a vitimou, não havia necessidade de medicar as pessoas que tiveram contato com a paciente.