Leonardo Felipe Alves, de 31 anos, morreu após ser atingido por um veículo Ford/Fiesta sedan na Rodovia Constantine Peruche (SP-316), que liga Santa Gertrudes a Rio Claro, na altura do quilômetro 171, sentido norte, no bairro Jardim Margarida, na cidade vizinha.

O rapaz estava numa bicicleta e o acidente foi registrado na noite dessa sexta-feira (7), mobilizando equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Militar. O motorista do carro afirmou que estava voltando de Cordeirópolis quando colidiu na traseira da bicicleta que, segundo ele, transitava no meio da pista em trecho sem iluminação.

O ciclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O teste de bafômetro do condutor do carro deu resultado negativo. A perícia foi acionada e a investigação será conduzida pela Polícia Civil.