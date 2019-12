Jovem morre afogado no Broa

Na manhã desta quarta-feira (25), mais um caso de afogamento foi registrado na Represa do Broa, em Itirapina. A vítima é Jeferson Reinaldo Rossi Gabini, de 19 anos, de Dois Córregos.

Ao serem avisados por banhistas, Policiais Militares que realizavam patrulhamento pela área socorreram o jovem e tentaram reanimá-lo a caminho do Hospital São José, mas nāo resistiu.

Nas redes sociais, familiares lamentaram a morte de Jeferson. “Meu Deus, quanta tristeza. Meu sobrinho Jeferson Gabini, apenas 19 anos, faleceu. Acabou meu Natal e Ano Novo. Que Deus o receba em seus braços”, disse Ana Cláudia Rossi.

No dia 24 de novembro, Rodney Carlos Garcia, 53 anos, também morreu afogado na Represa. Em ambas as situações, populares relataram que não havia salva-vidas no local.

*foto reprodução rede social