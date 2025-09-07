O jovem Nícolas Guilherme dos Anjos, de 13 anos, foi selecionado para participar do programa Câmara Mirim, que acontece anualmente há 20 anos e consiste que os estudantes que estão na quinta até a nona série, criem um projeto de lei, onde todas as inscrições passam por uma equipe de consultores legislativos. Os três melhores recebem a oportunidade de ir até Brasília a convite da Câmara dos Deputados defender sua ideia diante de cerca de 240 estudantes e viver uma experiência como um deputado. Além disso existe ainda a possibilidade que o projeto inspire os deputados para debaterem e darem prosseguimento para essas leis, como em outras edições. Ao falar sobre a indicação Nícolas demonstrou empolgação: “Me sinto muito honrado, é uma chance de dar voz aos jovens e de levar o nome de Rio Claro para todo o Brasil”, disse.

O projeto do jovem é sobre o uso excessivo de “vape” (cigarros eletrônicos), que vem se proliferando entre essa faixa etária. Estudos mostram que os níveis de toxicidade podem ser tão prejudiciais como os do cigarro convencional, já que combinam substâncias tóxicas com outras que, muitas vezes, apenas mascaram os efeitos danosos.

Desde cedo Nícolas relata aptidão com questões políticas e legislativas, além de sempre participar do grêmio estudantil da Escola Estadual “Professor José Cardoso”, onde ele já integrou comissões, foi representante da classe e além disso foi presidente por duas vezes, sempre demonstrando uma liderança e interesse na política. Pensando nisso e com o apoio da vice-diretora Rose Marie, ele inscreveu 25 projetos e a lei “anti-vape” foi selecionada entre os três finalistas que irão ter a oportunidade de ir para a Câmara dos Deputados em Brasília nos dias 30 e 31 de outubro.

Essa aptidão do Nícolas não é coincidência, pois além de sempre estar presente e lutar pelo bem-estar e direitos seu e dos seus colegas, ele também deixa bem claro que pretende seguir carreira dentro da política. Além dessa lei, ele tem em mente muitos projetos e gostaria de desenvolvê-los e aproveitar oportunidades aqui em nossa cidade, ajudando o futuro de Rio Claro e também do Brasil.

SAIBA QUEM SÃO OS TRÊS FINALISTAS:

° Lei Anti-Vape – Prevenção ao Uso de Cigarros Eletrônicos por Adolescentes: Nícolas Guilherme dos Anjos (Rio Claro/SP)

° Lei da Biblioteca Espacial do Conhecimento – Conectando o Brasil às Estrelas da Ciência: Pedro Henrique Vilela Souza (Cachoeiro do Itapemirim/ES)

° Proteção à infância contra adultização e exploração nas redes: Estela Eloá Vieira dos Santos (Petrolina/PE)